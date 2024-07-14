Трамп рассказал о планах после стрельбы на его предвыборном митинге

Трамп отказался менять свой график после покушения и отправится на съезд партии

Бывший президент США Дональд Трамп отказался менять свой график после стрельбы на его предвыборном митинге. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил политик, он отправится в Милуоки на съезд Республиканской партии. Трамп рассказал, что сначала хотел отложить поездку в Висконсин на Национальный съезд Республиканской партии на два дня.

«Но только что решил, что не могу позволить стрелявшему заставить меня изменить мой график», — подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что сейчас более чем когда-либо нужно быть сплоченными, ведь нельзя «позволить злу одержать верх».

Экс-лидер США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) — его ранили в ухо. Нападение устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс.