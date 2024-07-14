Трамп сделал заявление после покушения

Трамп после покушения: нельзя позволить злу одержать верх, всем нужно сплотиться

Бывший американский лидер и потенциальный кандидат на пост президента США Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании заявил, что сейчас более чем когда-либо нужно быть сплоченными, ведь нельзя «позволить злу одержать верх». Об этом со ссылкой на публикацию в социальной сети Truth Social сообщает New York Times.

Также Трамп выразил соболезнования по поводу погибшего на митинге и заявил, что молился за здоровье тех, кто пострадал при стрельбе в ходе покушения. По его словам, он «с нетерпением ждет возможности обратиться к американскому народу» на республиканском съезде в городе Милуоки, штат Висконсин.

Ранее стало известно, что фотограф газеты The New York Times Даг Миллс запечатлел на снимке летящую в миллиметрах от головы бывшего американского президента Дональда Трампа пулю стрелка. «Вдруг раздалось, как мне показалось, три или четыре громких хлопка. Сначала я подумал, что это выхлоп машины. Последнее, о чем я подумал, что это был пистолет. Я продолжал фотографировать. [Трамп] спустился за трибуну, и я подумал: "О Боже, что-то случилось"», — рассказал фотограф.