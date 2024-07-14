Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:03, 14 июля 2024Мир

Трамп сделал заявление после покушения

Трамп после покушения: нельзя позволить злу одержать верх, всем нужно сплотиться

Фото: Gerald Herbert / AP

Бывший американский лидер и потенциальный кандидат на пост президента США Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании заявил, что сейчас более чем когда-либо нужно быть сплоченными, ведь нельзя «позволить злу одержать верх». Об этом со ссылкой на публикацию в социальной сети Truth Social сообщает New York Times.

Также Трамп выразил соболезнования по поводу погибшего на митинге и заявил, что молился за здоровье тех, кто пострадал при стрельбе в ходе покушения. По его словам, он «с нетерпением ждет возможности обратиться к американскому народу» на республиканском съезде в городе Милуоки, штат Висконсин.

Ранее стало известно, что фотограф газеты The New York Times Даг Миллс запечатлел на снимке летящую в миллиметрах от головы бывшего американского президента Дональда Трампа пулю стрелка. «Вдруг раздалось, как мне показалось, три или четыре громких хлопка. Сначала я подумал, что это выхлоп машины. Последнее, о чем я подумал, что это был пистолет. Я продолжал фотографировать. [Трамп] спустился за трибуну, и я подумал: "О Боже, что-то случилось"», — рассказал фотограф.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России прокомментировали покушение на Трампа

      Песков заявил о желании Киева и Запада изолировать Россию

      «Искандер» уничтожил произведенный в Германии украинский ЗРК IRIS-T

      Бывший работник детского магазина украл десятки кукол на 250 тысяч рублей

      В российском городе прохожий спас девушку от насильника

      Блиновская погасила часть долга перед налоговой

      Влияние покушения на Трампа на президентскую гонку оценили

      СК предъявил обвинение выбросившей чемодан с телом сына россиянке

      В России спрогнозировали влияние покушения на Трампа на итог президентских выборов в США

      В покушении на Трампа нашли пять странностей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше