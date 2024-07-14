В Италии заявили об отсутствии планов воевать с Россией

Глава МИД Таяни: ни НАТО, ни Италия не собираются воевать с Россией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rete4 заявил, что ни НАТО, ни Италия не собираются воевать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД отметил, что оружие Италии не будет использовано для нанесения ударов по российской территории. По словам Таяни, заявления российских властей кажутся ему пропагандой, чтобы показать, что Москва не боится Запада.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что НАТО выбрал курс на военное столкновение с Россией. По его словам, альянс намерен продолжить поставлять Киеву современное оружие.

10 июля сообщалось, что главным решением саммита НАТО стало обещание выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025 году. Кроме того, страны-участницы альянса указали в декларации, что «всеобъемлющая угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится и в долгосрочной перспективе».