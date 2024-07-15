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02:00, 15 июля 2024Из жизни

70-летняя женщина заказала мужчину по вызову на день рождения и разочаровалась

Фото: Katalinks / Shutterstock / Fotodom

70-летняя женщина решила сделать себе необычный подарок на день рождения и заказала мужчину по вызову. Об этом она рассказала The Sydney Morning Herald.

Гейл Райс прожила интересную жизнь, однако так и не вышла замуж и не родила детей. В свой 70-й день рождения она решила провести ночь с мужчиной по вызову, поскольку ей очень не хватало физической близости. Она нашла 39-летнего Митча в интернете, он пообещал ей оргазм и эротический массаж. Райс перевела ему 1,65 тысячи австралийских долларов (98,4 тысячи рублей) за три часа.

В назначенный день женщина сняла номер в дорогом отеле и заселилась в него заранее, чтобы насладиться своим днем рождения. Она приняла ванную, заказала шампанское и сыр. Мужчина пришел вовремя. Поскольку Райс ощущала неловкость, она завела разговор о его работе. Через час беседы она начала ощущать раздражение, потому что ничего не происходило. Тогда Митч предложил начать целоваться. Они поцеловались, затем разделись и легли в постель, где продолжили обниматься. Однако Митч не делал никаких шагов к продолжению. Тогда Райс попросила обещанный массаж, мужчина послушно начал ее массировать, но в его движениях не было ничего приятного или эротического. Она сказала ему остановиться, а затем задремала.

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Происходящее разозлило и разочаровало Райс, и она сказала об этом мужчине. В ответ Митч стал смущенно извиняться и сказал, что между ними не возникло «связи». После женщина попросила его уйти. На следующий день Райс попросила вернуть ей деньги, и Митч мгновенно перевел ей всю сумму целиком.

Ранее сообщалось, что британское стрип-шоу запретило съемки на своих выступлениях и наняло охрану. Причина оказалась в том, что зрительницы начали слишком возбуждаться во время стриптиза, прорываться на сцену и трогать стриптизеров.

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      Антонина Черташ
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