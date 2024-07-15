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16:43, 15 июля 2024Ценности

Клиника звездного хирурга Хайдарова возобновила работу после суда

Клиника IQ Plastique звездного хирурга Хайдарова возобновила работу после суда

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Клиника звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique возобновила работу после суда. Об этом сообщила жена медика Светлана Сильваши на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Справедливость восторжествовала и клиника выиграла суд», — рассказала блогерша и уточнила, что в медицинском учреждении прошли многочисленные проверки.

По ее словам, весомым поводом для приостановки деятельности клиники стали заявления о работе хирургов, которые проводили операции без соответствующих документов об образовании. Сильваши заявила, что данная информация не соответствует действительности.

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«Наличие необходимого образования и квалификации у врачей клиники были подтверждены документально — копии документов об образовании представлялись как в Росздравнадзор в ходе проверки, так и в суд. По техническим причинам сведения об образовании не были своевременно загружены в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный регистр медицинских работников"», — объяснила она.

В феврале в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет России приостановил деятельность клиники в рамках расследования уголовного дела.

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      Карина Черных
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