Клиника звездного хирурга Хайдарова возобновила работу после суда

Клиника IQ Plastique звездного хирурга Хайдарова возобновила работу после суда

Клиника звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique возобновила работу после суда. Об этом сообщила жена медика Светлана Сильваши на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Справедливость восторжествовала и клиника выиграла суд», — рассказала блогерша и уточнила, что в медицинском учреждении прошли многочисленные проверки.

По ее словам, весомым поводом для приостановки деятельности клиники стали заявления о работе хирургов, которые проводили операции без соответствующих документов об образовании. Сильваши заявила, что данная информация не соответствует действительности.

«Наличие необходимого образования и квалификации у врачей клиники были подтверждены документально — копии документов об образовании представлялись как в Росздравнадзор в ходе проверки, так и в суд. По техническим причинам сведения об образовании не были своевременно загружены в подсистему ЕГИСЗ "Федеральный регистр медицинских работников"», — объяснила она.

В феврале в клинике Хайдарова IQ Plastique была проведена операция по шунтированию желудка продюсеру Петру Гаврилову, который страдал редкой формой ожирения. Через три дня после выписки он почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти пациента. Следственный комитет России приостановил деятельность клиники в рамках расследования уголовного дела.