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14:04, 15 июля 2024Россия

Москвичам расскажут о будущем столицы при помощи интерактивов и спектаклей

Вице-мэр Ракова: форум «Москва 2030» расскажет о социальных инновациях столицы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Форум «Территория будущего. Москва 2030» стартует в столице 1 августа и продлится до 8 сентября. Об этом сообщила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на площадках форума в Гостином дворе москвичам расскажут об инновациях в здравоохранении, образовании и других отраслях социальной сферы. «Сегодня социальная сфера столицы — одна из самых инновационных в мире. Москва выделяется развитой инфраструктурой и внимательным отношением к горожанам, — рассказала Ракова. — Главная идея экспозиции — единение человека, семьи и мегаполиса, и уникальный ДНК Москвы».

На Центральной локации экспозиции посетителям покажут фильм о московской семье, в котором через воспоминания отца и дочери продемонстрируют изменения в социальной сфере столицы. Там же организуют «Библиотеку поколений», где каждый сможет пройти викторину и узнать о сленге жителей СССР.

Помимо этого, в зонах «Проспект знаний» и «Квартал профессий» москвичей познакомят с популярными в будущем специальностями и расскажут, какими навыками необходимо обладать, чтобы быть востребованным на рынке труда. В свою очередь, проект «Московское долголетие» даст горожанам возможность посмотреть на себя в будущем и прогуляться по «Нестарому» Арбату.

Кроме того, столичные молодожены смогут заключить брак в необычной футуристичной атмосфере в красивую дату — 24 августа 2024 года. В подарок они получат песню от нейросети, а также поучаствуют в вечеринке в белом.

Горожане также смогут отправиться в путешествие по организму человека, принять участие в иммерсивном спектакле, а также посетить «Тупик вредных привычек» и «Перекресток зазеркалья». Для гостей форума организуют интерактивные арт-объекты, творческие мастерские, спектакли с известными актерами и концерты для всей семьи.

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      Сергей Истомин
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