Российский онлайн-ретейлер добавил опцию дозаказа товаров

В «Яндекс Лавке» рассказали о возможности дополнить заказ в течение пяти минут

В «Яндекс Лавке» появилась возможность дополнить уже оформленный заказ новыми товарами. Такая функция позволит клиенту не делать второй заказ и не оплачивать вторую доставку, если он вспомнил о нужных продуктах уже после оплаты. В настоящее время опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей во всех городах присутствия «Лавки».

Чтобы воспользоваться опцией, достаточно нажать на кнопку «Добавить кое-что в заказ» после оформления заказа. У пользователя есть пять минут, чтобы выбрать дополнительные товары из всего ассортимента сервиса, — точное время отобразится на таймере в приложении. Все продукты курьер привезет в одной доставке, а использовать опцию можно один раз за заказ.

Дополнить заказ можно, пока работник даркстора не начал его собирать: в среднем в первые две-три минуты после оформления. По статистике сервиса, больше половины покупателей, которые отменяли заказ, возвращались за забытыми товарами в этот промежуток времени. Благодаря такому времени заказ собирают вовремя и доставляют в срок от 15 минут.

Воспользоваться новой опцией можно в приложении «Яндекс Лавки», а также на онлайн-витринах сервиса в «Яндекс Еде», «Маркете» и «Деливери».

