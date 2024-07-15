Президент Украины Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий мирный саммит.
По его мнению, представители России должны быть на втором саммите, план которого должен быть готов к ноябрю. Создавать его будут на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.
«Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», — отметил Зеленский.
В МИД России высказались об участии в новом саммите по Украине
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах, а попытки поднять на будущих встречах «ультимативную "формулу Зеленского"» уже наблюдаются.
«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», — сказал Галузин.
Кроме того, в конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.
«Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитии этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим — а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — заявил глава МИД.
Первый мирный саммит по Украине прошел в Швейцарии в июне
Встреча с участием 101 делегации из разных стран проходила 15-16 июня в Бюргенштоке. Итоговый документ поддержали 80 стран.
Согласно принятому коммюнике, для достижения мира необходим диалог России и Украины, и им следует обсудить прописанные в документе положения. Они включают в себя в том числе пункты, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.
Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.
Украина допустила мирные переговоры с Россией из-за провала саммита
Накануне стало известно об открытости Украины к переговорам с Россией. О том, что в Киеве допускают такую возможность, сообщил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
По его словам, причиной такого решения мог стать провал состоявшегося саммита. На нем отсутствовали ряд государств, в том числе Китай. «В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил Малли.