Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Что об этом думают в Москве?

Зеленский заявил о необходимости присутствия России на втором саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий мирный саммит.

По его мнению, представители России должны быть на втором саммите, план которого должен быть готов к ноябрю. Создавать его будут на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

«Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», — отметил Зеленский.

В МИД России высказались об участии в новом саммите по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не приемлет ультиматумов на мирных саммитах, а попытки поднять на будущих встречах «ультимативную "формулу Зеленского"» уже наблюдаются.

«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», — сказал Галузин.

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Кроме того, в конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

«Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитии этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим — а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — заявил глава МИД.

Первый мирный саммит по Украине прошел в Швейцарии в июне

Встреча с участием 101 делегации из разных стран проходила 15-16 июня в Бюргенштоке. Итоговый документ поддержали 80 стран.

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Согласно принятому коммюнике, для достижения мира необходим диалог России и Украины, и им следует обсудить прописанные в документе положения. Они включают в себя в том числе пункты, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.

Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.

Украина допустила мирные переговоры с Россией из-за провала саммита

Накануне стало известно об открытости Украины к переговорам с Россией. О том, что в Киеве допускают такую возможность, сообщил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

По его словам, причиной такого решения мог стать провал состоявшегося саммита. На нем отсутствовали ряд государств, в том числе Китай. «В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил Малли.