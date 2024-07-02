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07:12, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Заявления Медведева о саммите по Украине вызвали недовольство в Швейцарии. С чем связано возмущение Берна?

NZZ: cлова Медведева о мирном саммите Украины вызвали негодование в Швейцарии
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об украинском саммите в Швейцарии вызвали недовольство в Берне. Об этом пишет журналист Эрих Ашванден.

Журналист описал изменения отношения Медведева к Швейцарии

Ашванден напомнил, что в 2009 году Медведев, будучи президентом России, посетил Швейцарию и был встречен с теплом. При этом сам политик высказывался о стране положительно и в знак дружбы двух государств привез туда двух бурых медвежат.

Однако, отмечает журналист, за прошедшие годы отношение Медведева к Швейцарии сильно изменилось. Сейчас политик открыто выражает недовольство этой страной. Особенно зампред российского Совбеза был возмущен проведением «мирной» конференции по Украине, посетовал Ашванден.

По его мнению, Медведев рассматривает переговоры в Швейцарии как личное оскорбление.

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Сегодня

Медведев сравнил швейцарский саммит с книгой Оруэлла

16 июня Дмитрий Медведев заявил, что участники швейцарского саммита по Украине напоминают персонажей из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

По его словам, никто из участников саммита не знает, что он там делает и в чем заключается его роль. Он сравнил их с животными — цепным псам, отметил Медведев, нужно следить за порядком, поскольку «овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах».

При этом во главе отары также присутствует «престарелый слабоумный хозяин», утративший связь с реальностью, указал Медведев. Зампред Совбеза назвал происходящее позором.

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Украина планирует провести второй саммит мира

Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на известном курорте Бюргеншток. В итоговом заявлении есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

По итогам саммита украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мероприятие провалом, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем саммит в Швейцарии.

Киев уже хочет провести второй мирный саммит до конца 2024 года. При этом украинская сторона допускает приглашение России на мероприятие.

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      Марина Совина
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