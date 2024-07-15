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05:00, 15 июля 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и получила изумившее ее предложение

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В ответ на жалобу женщины о плохом самочувствии возлюбленный посоветовал ей остановить месячные. На изумившее ее предложение она пожаловалась на форуме Reddit.

По словам, 23-летней женщины, ее партнер заявил, что необязательно терпеть дискомфорт из-за менструации. Он привел в пример свою бывшую девушку, которая принимала противозачаточные препараты, полностью избавившие ее от месячных. «Он попросил меня рассмотреть возможность сделать то же самое», — рассказала автор поста.

Женщина призналась, что когда получила это предложение, сначала опешила, но быстро взяла себя в руки и ответила категорическим отказом. «Я заявила ему: "Удачи в поисках девушки, у которой нет месячных". Он ответил: "У меня уже была одна, найду и другую". Я так потрясена этим», — рассказала она.

Позже автор поста добавила, что на следующий день после этого разговора сообщила парню, что расстается с ним. Они встречались всего два месяца, поэтому она, по ее словам, не сильно переживает об этом решении. Молодой человек же выглядел смущенным, вспомнила она, но не возражал.

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      Алиса Дмитриева
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