Женщина рассказала о встрече с известным серийным убийцей

Женщина из США встретила известного маньяка, но узнала об этом лишь через 46 лет

Женщина едва не ставшая жертвой известного серийного убийцы, узнала об этом спустя 47 лет. Об этом она рассказала Fox News.

В 1977 году 16-летняя Лианн из США отдыхала с друзьями на пляже в американском штате Флорида. К ним подошли две девушки и предложили познакомиться с владельцем модельного агентства, подыскивающим потенциальных моделей. Лианн была не против заработать немного карманных денег, поэтому согласилась на встречу.

Мужчина показался девушке настоящим профессионалом. Он задавал вопросы о ее планах, хобби, месте жительства и попросил дать контакт матери, чтобы можно было получить родительское разрешение на съемки. Затем он предложил поехать в торговый центр.

Перед поездкой мужчина попросил Лианн закрыть глаза и «соблазнить его при помощи лица», а после сказал, что ей нужно сделать «упражнение на доверие» и завязал ей глаза повязкой. Они доехали до магазина и Лианн прогулялась с ним по торговому центру. Затем мужчина предложил подвезти ее обратно на пляж. Лианн согласилась, он снова завязал ей глаза повязкой, а затем положил ее руку себе на бедро и расстегнул ширинку.

Девушка отдернула руку и заплакала. Мужчина попытался утешить ее, а затем сказал ей идти домой и пообещал позвонить ее матери через несколько дней. Однако он так и не позвонил.

Лишь много лет спустя Лианн узнала, что в тот день встретилась с маньяком по имени Кристофер Бернард Уайлдер. Около десяти лет назад она из любопытства стала искать информацию о нем в интернете и увидела его фото, опубликованное полицией, когда он был в розыске.

В 1984 году Уайлдер в течение шести недель похитил и изнасиловал по меньшей мере двенадцать женщин. Для восьми из них встреча с Уайлдером стала фатальной. Он входил топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Его нашли тогда же, в 1984 году. После перестрелки с полицией он, опасаясь поимки и тюрьмы, совершил самоубийство. Как выяснилось, он часто представлялся юным девушкам как владелец модельного агентства.

Ранее жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. Она подчеркнула его вспыльчивость.