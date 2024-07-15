Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 15 июля 2024Из жизни

Женщина рассказала о встрече с известным серийным убийцей

Женщина из США встретила известного маньяка, но узнала об этом лишь через 46 лет
Кристофер Уайлдер

Кристофер Уайлдер. Фото: WTVJ / AP

Женщина едва не ставшая жертвой известного серийного убийцы, узнала об этом спустя 47 лет. Об этом она рассказала Fox News.

В 1977 году 16-летняя Лианн из США отдыхала с друзьями на пляже в американском штате Флорида. К ним подошли две девушки и предложили познакомиться с владельцем модельного агентства, подыскивающим потенциальных моделей. Лианн была не против заработать немного карманных денег, поэтому согласилась на встречу.

Мужчина показался девушке настоящим профессионалом. Он задавал вопросы о ее планах, хобби, месте жительства и попросил дать контакт матери, чтобы можно было получить родительское разрешение на съемки. Затем он предложил поехать в торговый центр.

Перед поездкой мужчина попросил Лианн закрыть глаза и «соблазнить его при помощи лица», а после сказал, что ей нужно сделать «упражнение на доверие» и завязал ей глаза повязкой. Они доехали до магазина и Лианн прогулялась с ним по торговому центру. Затем мужчина предложил подвезти ее обратно на пляж. Лианн согласилась, он снова завязал ей глаза повязкой, а затем положил ее руку себе на бедро и расстегнул ширинку.

Материалы по теме:
Безобидный Джо. Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
Безобидный Джо.Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
15 мая 2022
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Девушка отдернула руку и заплакала. Мужчина попытался утешить ее, а затем сказал ей идти домой и пообещал позвонить ее матери через несколько дней. Однако он так и не позвонил.

Лишь много лет спустя Лианн узнала, что в тот день встретилась с маньяком по имени Кристофер Бернард Уайлдер. Около десяти лет назад она из любопытства стала искать информацию о нем в интернете и увидела его фото, опубликованное полицией, когда он был в розыске.

В 1984 году Уайлдер в течение шести недель похитил и изнасиловал по меньшей мере двенадцать женщин. Для восьми из них встреча с Уайлдером стала фатальной. Он входил топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников. Его нашли тогда же, в 1984 году. После перестрелки с полицией он, опасаясь поимки и тюрьмы, совершил самоубийство. Как выяснилось, он часто представлялся юным девушкам как владелец модельного агентства.

Ранее жительница США, которая встречалась с известным маньяком Брюсом Линдалом, рассказала о его странном поведении. Она подчеркнула его вспыльчивость.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Российский летчик раскрыл детали просьбы украинских спецслужб угнать Ту-22М3

      Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

      Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США после покушения на Трампа

      Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд

      Женщина рассказала о встрече с известным серийным убийцей

      Покушение на Трампа вынудило Байдена сменить предвыборную тактику

      Сальдо заявил о повреждении ЛЭП в Новой Каховке при обстреле ВСУ

      Названо число рискующих получить штраф за устаревшие военно-учетные данные украинцев

      Сборная Испании выиграла Евро-2024

      Трамп назвал свое спасение «подарком от Бога»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше