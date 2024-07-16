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19:21, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о скуке в США

Блогер Лебедев заявил, что в США скучно из-за не меняющейся весь год погоды

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в США может быть скучно из-за погоды, которая не меняется в течение года. Об этом он порассуждал в выпуске проекта «Ответошная», доступном во «ВКонтакте».

«В какой-нибудь Калифорнии сраной, там всегда, круглый год 25 градусов тепла. Можно вскрыться просто от скуки. А у нас есть четыре полноценных сезона», — назвал блогер преимущество России перед Соединенными Штатами.

Он рассказал, что россияне, в отличие от американцев, могут проживать разные погодные состояния. По мнению Лебедева, по этой причине живущих в России можно назвать полноценными людьми. «А человек в Калифорнии на это не способен», — констатировал блогер.

Ранее дизайнер назвал преимущество России перед Европой. Он рассказал, что, в отличие от жилищ в европейских странах, в российских домах зимой есть отопление.

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