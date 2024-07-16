Байден остался без электоральной поддержки одного из крупнейших профсоюзов США

Reuters: профсоюз водителей Teamsters не поддержит Байдена на выборах

Teamsters, один из крупнейших профсоюзов водителей США, в этом году не поддержит действующего президента страны Джо Байден из-за недовольства его действий на посту американского лидера. Об этом со ссылкой на источники внутри объединения сообщает Reuters.

Согласно их информации, лидеры профсоюза также обсуждают отказ от поддержки какого-либо кандидата на выборах, в том числе Дональда Трамп, в случае если членов объединения не устроит его предвыборная программа. «Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?» — заявил глава Teamsters Шон О’Брайен на съезде Республиканской партии.

15 июля в городе в Милуоки, штат Висконсин, начался 43-й национальный съезд Республиканской партии США. На нем Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты. При этом одним из первых событий съезда стало объявление кандидатуры вице-президента, с которым Трамп будет баллотироваться на выборах в ноябре. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.