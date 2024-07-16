Бывшего поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО. В чем его обвиняют?

Бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО

Бывшего основного поставщика вещевого довольствия Росгвардии, гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова поместили в СИЗО Челябинска. По данным «Коммерсанта», в Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии. Его фигурантами являются Шальнов и заместитель директора Росгвардии по тылу Сергей Милейко.

Последний в данный момент уже отбывает наказание за махинации с недвижимостью. Шальнова задержали в ночь на 4 июля в Уфе, после чего этапировали в Челябинск. Экс-поставщика Росгвардии обвинили по статье 291 УК РФ за дачу взятки в крупном размере сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Денежные средства, по данным следствия, Шальнов переводил за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы для ФСИН.

Свою вину предприниматель не признает.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Шальнов перевел десятки тысяч рублей ответственной сотруднице ФСИН

Речь идет о перечислении на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Обвиняемому грозит до 12 лет колонии строгого режима, а также штраф, кратный 60 размерам взятки.

Как рассказали следствию знакомые предпринимателя, он знал работницу ФСИН много лет, а деньги ей перечислил на помощь в лечении матери, без каких-либо условий. Как отмечают собеседники издания, не исключено, что силовики уговорили женщину пойти на сотрудничество, но на очной ставке она попросила у Шальнова прощения и расплакалась.

Шальнов уже был заключен под стражу

Шальнов вместе с Милейко являются фигурантами дела о мошенничестве. В 2017 году Милейко вместе с тогдашними руководителями ведомства передали контракты на поставку вещевого имущества фирме Шальнова, который не мог «выполнить и одного процента объема». Всего за 2,5 года было заключено 134 контракта на общую сумму в размере 3,6 миллиарда рублей.

Следствие отмечает, что стоимость формы при многих поставках была завышена. Качество вещей не отвечало нормам. В результате ущерб составил 395,7 миллиона рублей. Деньги, по версии следствия, были обналичены и поделены между Милейко и Шальновым.

Факт вскрылся в 2019 году при проверке Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Замдиректора Милейко был уволен, а в октябре против него возбудили уголовное дело за взятку в десять миллионов рублей от Шальнова. По этому делу гендиректор «Спецшвейснаба» сначала был заключен под стражу, но позже он вышел из СИЗО под домашний арест и далее подписку о невыезде. В 2021 году Милейко приговорили к шести годам тюремного заключения по делу о мошенничестве с нежилым помещением в ведомственном доме Росгвардии в Подмосковье, его лишили звания генерал-лейтенанта.