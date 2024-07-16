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20:33, 16 июля 2024Мир

Глава Евросовета запретил Венгрии предлагать инициативы по Украине

Мишель: Венгрия не может выдвигать инициативы по Украине без согласия Брюсселя

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Венгрия не может выдвигать инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине без согласия Брюсселя. Такое заявление сделал глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Reuters со ссылкой на его письмо венгерскому премьер-министру Виктору Орбану.

«Сменяющееся председательство в Совете Евросоюза не дает полномочий представлять союз на международной арене без получения мандата Европейского совета на участие в переговорах от имени ЕС», — говорится в письме Мишеля.

Глава Евросовета также упрекнул Орбана за слова о том, что Евросоюз занимает «провоенную» позицию по конфликту на Украине, пишет издание.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Немецкая газета Bild со ссылкой на письмо Орбана Мишелю сообщала, что венгерский политик призвал ЕС к возобновлению дипломатических отношений с Россией. По мнению премьера Венгрии, к мирным переговорам нужно привлекать Китай и пытаться воздействовать на Глобальный Юг, чье уважение Европа потеряла из-за своей позиции по Украине.

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      Лина Пивоварова
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