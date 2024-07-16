Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:13, 16 июля 2024Моя страна

Кошку с «крыльями» заметили в российском регионе

В Свердловской области заметили кошку с подобием крыльев на спине

Кадр: «Егоршинские вести» / E1.RU

Житель Свердловской области заметил кошку, у которой на спине выросли зачатки крыльев. Об этом сообщает E1.ru.

На видео, опубликованном изданием, заметно, что у кошки за спиной два крылоподобных отростка, которые поднимаются и опускаются в такт движениям.

Опрошенные журналистами ветеринары разделились во мнение по поводу необычного животного. Ветврач Юлия Бабкина предположила, что отростки — это колтуны, шерсть скаталась так, что превратилась в плотные мешки.

Ветеринар Евгений Очкин в свою очередь заявил, что впервые сталкивается с подобным явлением. Он отметил, что колтуны легкие, и не стали бы так двигаться, поэтому у кошки, вероятно, мутация по типу тератомы — новообразования, развивающегося в утробе.

Ранее сообщалось, что более половины россиян тратят на еду для домашних животных от одной до трех тысяч рублей в месяц, четверть — до пяти, восемь процентов — более пяти тысяч. Наибольшим спросом у владельцев кошек и собак пользуется сухой корм, за ним — влажный, на третьем и четвертом местах — натуральная пища и консервы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Редкие артефакты нашли в России

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

      Сувениры в виде фаллосов оказались в продаже на российском курорте и попали на видео

      Названы главные способы снизить риск рака

      Экс-депутат Рады заявил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

      В России разработали усовершенствованную машину поддержки «Солнцепеков»

      Такер Карлсон заявил о возможности Трампа предотвратить ядерную войну

      В США заявили о незнании Байденом хода предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше