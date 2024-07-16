Кошку с «крыльями» заметили в российском регионе

В Свердловской области заметили кошку с подобием крыльев на спине

Житель Свердловской области заметил кошку, у которой на спине выросли зачатки крыльев. Об этом сообщает E1.ru.

На видео, опубликованном изданием, заметно, что у кошки за спиной два крылоподобных отростка, которые поднимаются и опускаются в такт движениям.

Опрошенные журналистами ветеринары разделились во мнение по поводу необычного животного. Ветврач Юлия Бабкина предположила, что отростки — это колтуны, шерсть скаталась так, что превратилась в плотные мешки.

Ветеринар Евгений Очкин в свою очередь заявил, что впервые сталкивается с подобным явлением. Он отметил, что колтуны легкие, и не стали бы так двигаться, поэтому у кошки, вероятно, мутация по типу тератомы — новообразования, развивающегося в утробе.

Ранее сообщалось, что более половины россиян тратят на еду для домашних животных от одной до трех тысяч рублей в месяц, четверть — до пяти, восемь процентов — более пяти тысяч. Наибольшим спросом у владельцев кошек и собак пользуется сухой корм, за ним — влажный, на третьем и четвертом местах — натуральная пища и консервы.