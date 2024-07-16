Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

Ракова: школьникам Москвы стали доступны рекомендации по выбору колледжа в «МЭШ»

У столичных девятиклассников появилась возможность узнавать результаты профориентационного тестирования при помощи сервиса «Портфолио учащегося» на сайте и в приложении «Московской электронной школы» («МЭШ»), где также размещены рекомендации карьерных наставников центра «Профессии будущего». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что столица предлагает широкие возможности для учебы и развития, в том числе в учреждениях среднего профессионального образования. Школьникам, которые хотят поступить в колледжи, оказывается помощь в выборе отрасли, специальности и образовательного учреждения.

В ноябре 2023 года в Москве запустили программу профориентации, которая вызвала большой интерес среди старшеклассников. Школьники прошли бесплатное тестирование, определили свои сильные стороны, а также подобрали при помощи «МЭШ» подходящую специальность. «Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор. Сейчас в колледжах разгар приемной кампании: подать документы в выбранные заведения можно до 15 августа», — сообщила Ракова.

До появления сервиса «Портфолио учащегося» в «МЭШ» школьники получали результаты профтестирования по электронной почте. Сейчас подросткам и их родителям также стал доступен раздел «Рекомендации», где они могут увидеть список подходящих специальностей и три рекомендованных экспертами колледжа. О появлении новых данных москвичей оповестят уведомления мобильного приложения «Дневник МЭШ» и электронного дневника.

Помимо этого, в «Портфолио учащегося» есть информация о профессиональных достижениях подростка, включая участие в мероприятиях профмастерства, награды и прохождение профессионального обучения. Школьники смогут делиться ими при помощи ссылки и QR-кода.

Для удобства использования нового сервиса разработана инструкция, в которой описываются все его возможности.

