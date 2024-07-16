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12:15, 16 июля 2024Путешествия

На Бали местные жители мгновенно отомстили сбившему двух людей туристу

Daily Mail: британец сбежал с места ДТП на Бали и был избит местными жителями

На Бали местные жители устроили погоню на мотоциклах за британским туристом, который сбил двух человек, и мгновенно ему отомстили. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел по дороге из Куты в сторону Санура. 40-летний Томас Джеймс Симпсон вел машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время вождения он сбил двух местных жителей на байках и сбежал с мест происшествий. Очевидцы разозлились и последовали за ним на мотоциклах.

На видео видно, как индонезийцы преследуют британца, пока тот не останавливается. Они вытаскивают его из автомобиля и избивают. На следующих кадрах турист сидит на обочине дороги и держится за голову. Его машина сильно пострадала в результате ДТП.

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      Марк Успенский
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