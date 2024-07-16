Песков назвал сроки следующей прямой линии с Путиным

Песков: прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится ближе к Новому году, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Он также отметил, что, скорее всего, ее совместят с большой пресс-конференцией президента.

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году», — сказал Песков.

В мае представитель Кремля отметил, что формат прямой линии с Путиным сохраняет актуальность.

Последняя прямая линия с президентом прошла в декабре 2023 года. Мероприятие было совмещено с традиционной пресс-конференцией главы государства.