Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:23, 16 июля 2024Силовые структуры

Полиция изъяла документы в ходе обысков в администрации района Дагестана

Полиция проводит обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция пришла с обысками в администрацию Бабаюртовского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из районной администрации.

По его словам, сотрудники МВД в ходе обысков изъяли документы, касающиеся деятельности администрации за период с 2023-го по 2024 год, для последующей проверки.

Администрация работает в штатном режиме, отметил ее сотрудник.

12 июля сообщалось, что правоохранительные органы провели обыски на Луховицком авиационном заводе имени Воронина после крушения SSJ 100 в Подмосковье. Следователей интересовала заводская документация.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и Кубани

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

      Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

      Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

      Москвичи охладели ко вторичному жилью

      В Госдуме рассказали о «ловком фокусе» с мигрантами

      Ценам на газ в Европе спрогнозировали заметное снижение

      Глава российского Генштаба Герасимов прибыл в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше