Полиция изъяла документы в ходе обысков в администрации района Дагестана

Полиция проводит обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана

Полиция пришла с обысками в администрацию Бабаюртовского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из районной администрации.

По его словам, сотрудники МВД в ходе обысков изъяли документы, касающиеся деятельности администрации за период с 2023-го по 2024 год, для последующей проверки.

Администрация работает в штатном режиме, отметил ее сотрудник.

12 июля сообщалось, что правоохранительные органы провели обыски на Луховицком авиационном заводе имени Воронина после крушения SSJ 100 в Подмосковье. Следователей интересовала заводская документация.