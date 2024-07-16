Пожарный поймал падающую из горящей квартиры женщину

В Казахстане пожарный спас женщину, которая падала с седьмого этажа

В Казахстане женщина попыталась спастись от пожара и едва не разбилась. Об этом сообщает «Астана ТВ».

На седьмом этаже многоквартирного дома в Астане начался пожар с сильным задымлением. Соседи эвакуировались и вызвали пожарных, однако вскоре выяснилось, что внутри горящей квартиры осталась женщина. Паникуя из-за густого дыма, она решила вылезти наружу через балкон. В этот момент на место прибыли сотрудники пожарной службы. Они выломали дверь в квартиру и один из пожарных, Баглан Бекшенов, добежал до балкона и схватил женщину за руки, чтобы она не начала падать.

Тем временем его коллега, водитель Кадыр Омирзаков, вошел в квартиру этажом ниже, чтобы подстраховать женщину. Бекшенов начал постепенно отпускать женщину, а Омирзаков придерживал ее за ногу. Астанчанка потеряла равновесие, но водитель сумел поймать падающую женщину за ногу и втащить ее в квартиру.

«Раздался крик женщины. Я посмотрел наверх. Она почти висела на обратной стороне балкона. В этот момент я решил подняться на шестой этаж и так спас девушку. Это наша работа, сперва спасать человеческие жизни, а потом имущество», — рассказал Омирзаков.

Жители дома, наблюдавшие за происходящим снизу, снимали ее спасение на видео.

Пожар был полностью ликвидирован в течение получаса. После инцидента астанчанка на видео поблагодарила своих спасителей.

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