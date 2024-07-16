Продавец регулярно обманывал пожилого россиянина и был осужден

В Мурманской области осудили продавца, который более 20 раз обманул пенсионера

В Мурманской области суд приговорил гражданина Азербайджана, который работал продавцом одного из магазинов города Ковдора, к полутора годам колонии общего режима за обман 73-летнего покупателя, который не умел пользоваться онлайн банком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с октября 2023 года по январь 2024 года осужденный пользовался тем, что покупатель не использует сервисы банка для получения информации о списаниях с его банковской карты, и более 20 раз брал с пенсионера больше денег, чем стоил товар. Таким образом азербайджанец похитил 105 тысяч рублей.

Иностранца признали виновным по статье 158 УК РФ («Кража»). Мужчина раскаялся в содеянном, извинился перед пострадавшим и возместил ему причиненный ущерб.

Ранее в Тюмени суд приговорил 53-летнего местного жителя, работавшего таксистом, к 10 годам колонии строгого режима за кражи вещей пьяных пассажиров.