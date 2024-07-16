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11:15, 16 июля 2024Культура

Раскрыты детали завещания звезды «Зачарованных»

Звезда сериала «Зачарованные» Доэрти завещала смешать ее прах с прахом собаки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти завещала смешать ее прах с прахом собаки. Подробности последней воли ушедшей актрисы раскрыли в Daily Express.

За несколько месяцев до ухода Доэрти рассказала в подкасте Let’s Be Clear, что желает быть кремированной. Свои останки звезда приказала смешать с прахом любимого домашнего питомца и прахом отца. Актриса завещала развеять прах в Малибу или использовать его для посадки дерева.

Доэрти также подчеркнула, что ее похороны должны быть «праздником любви» и на церемонию не нужно пускать людей, которых мог бы обрадовать ее уход.

Звезды «Зачарованных» не стало 13 июля. В 2015 году врачи обнаружили у звезды рак груди. Актрисе сделали мастэктомию, а также провели лучевую и химиотерапию. В 2017 году Доэрти объявила о ремиссии заболевания, но в феврале 2020 года медики диагностировали рак молочной железы четвертой стадии. Опухоль дала метастазы в головной мозг.

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      Мария Рюрикова
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