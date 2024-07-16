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16:27, 16 июля 2024Экономика

Россиянам назвали выгодные для покупки за рубежом иномарки с пробегом

Автоэксперт Рогов: в РФ по-прежнему выгодно ввозить иномарки с пробегом

Фото: Clovis Wood Photography / Unsplash

В Россию по-прежнему выгодно ввозить иномарки с пробегом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

В первую очередь автоэксперт назвал немецкие бренды — BMW, Mercedes-Benz и Audi. По его словам, машины из Германии продолжают привозить в РФ несмотря на все препятствия. Наибольшей популярностью пользуются немецкие кроссоверы, а также седаны — BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class.

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Среди автомобилей массового сегмента, поставляемых из-за рубежа в Россию, также преобладают кроссоверы, рассказал Рогов. Так, из Южной Кореи привозят авто марок Hyundai и Kia. Специалист отметил, что чаще всего в страну попадают машины с небольшим пробегом (50-60 тысяч километров) и не старше 3-4 лет. Он добавил, что минимальный бюджет на покупку такого авто «под ключ» в Москве — от 2 миллионов рублей.

Уже с 1 октября утилизационный сбор на автомобили в России может вырасти почти в два раза. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных актов. Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Так, для автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи до 556 тысяч рублей, а в 2025-м — до 667 тысяч.

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