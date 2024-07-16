Женщину похитили и хотели принести в жертву божеству смерти. Как ей удалось спастись и что это за культ?

В США женщину попытались принести в жертву божеству смерти Санта Муэрте

На женщину напали, когда она присматривала за детьми на площадке детского сада в американском городке Брунсвик на юге штата Джорджия. Неизвестный мужчина в маске схватил ее, приставил нож к горлу и за считаные секунды доволок до машины. После этого автомобиль, взвизгнув шинами, сорвался с места. Испуганные подростки, которые видели произошедшее, позвонили в службу спасения. Диспетчеру удалось отследить телефон похищенной: похититель вез ее на кладбище. Как выяснилось позднее, он задумал нечто совершенно чудовищное. «Лента.ру» попыталась разобраться, как связаны между собой мексиканские наркокартели, торговля людьми и культ Санта Муэрте — Святой Смерти.

Женщину похитил член мексиканского наркокартеля

Похитителем был Хавьер Санчез Мендоза — член мексиканского наркокартеля Синалоа, известного своей жестокостью. Его членом, например, был Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо. Мендоза прибыл на территорию США незаконно и очень быстро стал главой местной группировки, которая, среди прочего, занималась торговлей людьми.

Мужчин и женщин перевозили из Мексики в США якобы на сезонные работы в рамках визовой программы для временных сельскохозяйственных рабочих. Эта схема действовала как минимум с 2015 по 2021 год. За это время преступникам удалось переправить в страну больше 70 тысяч человек. Предполагается, что на этом преступная сеть заработала больше 200 миллионов долларов (17,5 миллиарда рублей).

Считается, что Мендоза лично организовал нелегальный въезд 564 граждан Мексики. Часто эти люди не говорили на английском языке, а по приезде у них отбирали паспорта и заставляли отрабатывать расходы на транспортировку и оформление виз. Они жили в плохих условиях и не имели возможности обратиться за помощью. Тем, кто не хотел подчиняться, угрожали расправой или сведением счетов с их родными.

Хавьер Санчез Мендоза, член наркокартеля Синалоа Фото: U. S. District Court, Southern District of Georgia / USA Today

Мендоза принудил женщину стать его рабыней

В 2018 году Мендоза встретил в Джорджии автобус с 38 мигрантами. Среди приехавших оказалась молодая женщина, которая ему приглянулась. Он отобрал у нее документы и заявил, что она будет его женой. Жертва пришла в ужас, потому что планировала недолго пробыть в США и вернуться домой с заработанными деньгами. Но Мендоза пригрозил навредить ее сыну, оставшемуся в Мексике. Он отвез женщину в здание суда в Джорджии и заставил подписать бумаги на английском языке, утверждая, что это свидетельство о браке.

Этот случай — целиком про власть и контроль. Если она не делала то, что он хотел, ее ждало наказание Грег Гиллули прокурор

Мендоза поселил ее в своем трейлере, избивал и насиловал. Однажды он едва не задушил ее. После этого рабыня набралась смелости и решила бежать.

Она одолжила телефон у соседа и тайно позвонила в службу спасения. Однако Мендоза узнал об этом и стал преследовать ее с ножом. В результате Мендозу арестовали и отправили за решетку, но всего на два месяца. Однако этого времени хватило, чтобы знакомые помогли его жертве переехать в другой город и найти там работу. Она переехала в Брунсвик и устроилась няней в детский сад. Однако Мендоза выследил ее и похитил прямо с площадки, где играли дети.

Мендоза хотел устроить жертвоприношение

После похищения женщины с детской площадки Мендоза повез ее на кладбище в Брунсвике. По ее словам, в машине он позвонил какому-то человеку в Мексике, который предположительно связан с картелем. По громкой связи Мендоза обсуждал, где ее убить — в Мексике или в США. Когда они выбрали США, женщина поняла, что жить ей осталось недолго.

Кладбище в Брунсвике, куда Мендоза привез свою жертву Кадр: USA Today

Мендоза привез ее на кладбище и начал избивать прямо среди могил. Он планировал зарезать ее и бросить тело под деревьями, однако пленница сопротивлялась и выбила нож из рук Мендозы. Нож упал между консолью управления и сиденьем в машине преступника и застрял там.

Тогда Мендоза изменил план и повез женщину на север, к своему трейлеру в городе Джесап. Он не знал, что полиции не просто известно о похищении — они уже отслеживали местоположение похищенной по сигналу ее телефона.

Мы видели, как он схватил ее и засунул в свой грузовик. У него был нож, а она кричала позвонивший в Службу спасения подросток

Полицейские Ронни Купер и Джереми Стагнер получили ориентировку на серебристый внедорожник, который двигался на север. Они последовали за ним и вскоре прибыли в Джесап, где нашли припаркованный у трейлера автомобиль и поняли, что преступник и жертва уже внутри.

Зная, что Мендоза очень опасен, Купер вызвал на место отряд специального реагирования. Они с напарником следили за трейлером из укрытия.

Мексиканские наркоторговцы поклоняются Святой Смерти

Добравшись до своего трейлера, Мендоза разложил на полу брезент, зажег свечи, рассек щеку жертвы и окропил кровью статуэтку Санта Муэрте, стоявшую на столе. Рядом с фигуркой он положил лист бумаги с именем и датой рождения женщины и ее перевернутую фотографию с вымаранным лицом. Это был настоящий жертвенный алтарь — пленница поняла, что ее время почти на исходе — и она умрет прямо здесь. Она знала, что значит для Мендозы Санта Муэрте, или Святая Смерть.

Оковы не всегда видны. Она пришла сюда в поисках счастья, а нашла абсолютный ад

Грег Гиллули прокурор

Наркоторговцы за долгие годы создали собственный пантеон святых. В него, например, входит легендарный разбойник Хесус Мальверде, орудовавший на рубеже XIX-XX веков в штате Синалоа. Наркоторговцы молятся Мальверде и даже духу Пабло Эскобара, обращаясь к нему за заступничеством.

Aлтарь Санта Муэрте Фото: Wikimedia Commons

Но особенно популярен среди преступников культ Санта Муэрте, распространенный по всей Латинской Америке. Этот культ возник на стыке христианства и языческих верований ацтеков и майя. Первые упоминания о нем относятся к XVII столетию. Считается, что если Санта Муэрте как следует помолиться, она исполнит желание и защитит от полиции.

Хотя Ватикан считает культ сатанинским, его последователи называют себя правоверными католиками, веруя и в Иисуса Христа, и в Святую Смерть одновременно. В Синалоа и других частях Мексики есть церкви, целиком посвященные Санта Муэрте. Ее статуи обычно наряжают в яркие разноцветные одежды, наряд невесты или рясу монахини.

Мендозу арестовали и приговорили к тюремному сроку

Купер и Стагнер видели, что медлить больше нельзя. Развязка явно была близка. Было бы разумнее дождаться бойцов спецназа, но в этом случае спасать уже будет некого. Когда преступник вышел на улицу, чтобы позвонить кому-то, полицейские поняли, что это их единственный шанс. Они повалили Мендозу на землю и скрутили.

Даже обезоруженный Мендоза продолжал выкрикивать угрозы на испанском в адрес жертвы и ее семьи. Купер воспользовался приложением-переводчиком, чтобы расшифровать слова подозреваемого.

В 2021 году Мендоза признал себя виновным в заговоре с целью привлечения к принудительному труду в зале суда в Брунсвике, всего в восьми километрах от места похищения. По словам прокуроров, на момент его ареста еще около 300 мексиканцев собирались приехать в США при его посредничестве и уже заплатили за это «комиссию».

Во время оглашения приговора Мендоза упал на колени перед судьей и молил о пощаде. Прокуроры просили для него пожизненного заключения, надеясь, что он проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь. Однако судья приговорил Мендозу всего к 30 годам заключения в федеральной тюрьме. У него нет права на условно-досрочное освобождение.