Стали известны подробности семейной жизни кандидата Трампа в вице-президенты

Жена Вэнса уволилась с работы юристом после его выдвижения в вице-президенты

Жена сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась с работы в юридической фирме «Munger, Tolles & Olson» после его выдвижения кандидатом Дональда Трампа в вице-президенты США. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle (SFC) со ссылкой на источники.

«Уша Вэнс сообщила нам, что решила покинуть фирму. Она отличный адвокат и коллега, мы благодарим ее за годы работы и желаем всего наилучшего в ее дальнейшей карьере», — рассказал газете представитель фирмы.

15 июля в городе в Милуоки, штат Висконсин, начался 43-й национальный съезд Республиканской партии США. На нем Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты. При этом одним из первых событий съезда стало долгожданное объявление кандидатуры вице-президента, с которой Трамп будет баллотироваться на выборах в ноябре. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо, ярый трампист и ястреб Джей Ди Вэнс.