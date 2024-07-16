Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 16 июля 2024Мир

Стали известны подробности семейной жизни кандидата Трампа в вице-президенты

Жена Вэнса уволилась с работы юристом после его выдвижения в вице-президенты

Фото: Brian Snyder / Reuters

Жена сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса Уша Вэнс уволилась с работы в юридической фирме «Munger, Tolles & Olson» после его выдвижения кандидатом Дональда Трампа в вице-президенты США. Об этом сообщает газета San Francisco Chronicle (SFC) со ссылкой на источники.

«Уша Вэнс сообщила нам, что решила покинуть фирму. Она отличный адвокат и коллега, мы благодарим ее за годы работы и желаем всего наилучшего в ее дальнейшей карьере», — рассказал газете представитель фирмы.

15 июля в городе в Милуоки, штат Висконсин, начался 43-й национальный съезд Республиканской партии США. На нем Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты. При этом одним из первых событий съезда стало долгожданное объявление кандидатуры вице-президента, с которой Трамп будет баллотироваться на выборах в ноябре. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо, ярый трампист и ястреб Джей Ди Вэнс.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и Кубани

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

      Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

      Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

      Москвичи охладели ко вторичному жилью

      В Госдуме рассказали о «ловком фокусе» с мигрантами

      Ценам на газ в Европе спрогнозировали заметное снижение

      Глава российского Генштаба Герасимов прибыл в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше