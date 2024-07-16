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05:30, 16 июля 2024Бывший СССР

В Киеве при загадочных обстоятельствах умер военный советник США. Он занимался вопросом поставок Украине F-16

В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 военный советник США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В номере киевского отеля Hilton при загадочных обстоятельствах умер американский дипломат. Он занимался вопросом поставок Украине западных истребителей F-16.

Военный советник Ричард Гарри Кирлин скончался еще 24 июня, однако его личность была раскрыта только сейчас. Он приехал на Украину за десять дней до гибели. Ранее мужчина служил в ВВС США, в Пентагоне и Госдепартаменте. Также он имел отношение к Центральному командованию вооруженных сил США (CENTCOM) и успел наработать опыт в сфере информационных технологий и логистики.

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Причина смерти не раскрывается. Вскрытие не проводилось, поскольку тело сразу было передано в американскую дипмиссию.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил гибель сотрудника правительства США, «находившегося под руководством главы миссии» в посольстве в Киеве.

Мне не хочется даже поднимать эту тему, но я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля. Он умер естественной смертью, и нет никаких признаков злого умысла

Мэтью Миллерпредставитель Госдепартамента США

По информации Newsweek, мужчина страдал только от повышенного холестерина. Также в пользу версии о естественной кончине косвенно указывает то, что на теле не обнаружено никаких повреждений, а дверь гостиничного номера была закрыта изнутри.

Украина ждет прибытия F-16

В Киеве ожидают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить американские истребители F-16 Fighting Falcon уже летом 2024 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что первая партия самолетов из Дании и Нидерландов «уже в пути». Позже эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Однако выяснилось, что постоянные задержки поставок F-16 Украине связаны с языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, а также с вопросами по запчастям. Кроме того, беспокойство вызывает недостаточное количество взлетно-посадочных полос. Как отмечает Bloomberg, те, что имеются, уязвимы для атак. Другой сложностью является необходимость переконфигурировать истребители в зависимости от их задач. Также известно, что первая поставка западных истребителей окажется меньшей, чем ожидали украинские власти. В частности, по словам собеседника издания, летом Украине передадут 6 истребителей и еще 20 — к концу года.

На Западе испугались «унижения» F-16

Западный аналитик Галлагер Фенуик допустил два последствия передачи Киеву F-16.

Демонстрация F-16 на Красной площади потенциально будет унижением

Галлагер Фенуик аналитик

Вторым последствием, более конкретным и тревожным, Фенуик считает попадание самолетов в руки российских экспертов, даже после того, как их собьют. Специалисты смогут изучить их работу, посмотреть, как работают приборы.

В свою очередь обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс предупредил, что F-16, которые планируется передать украинской армии, не смогут выжить в подконтрольном России воздушном пространстве. По его словам, эти самолеты слишком заметны, благодаря чему их легко обнаружить. Кроме того, как отметил Касс, они уже устарели для конфликтов, поэтому не выживут в бою против технологичной армии. «F-16 не станет волшебной палочкой для [президента Украины Владимира] Зеленского», — резюмировал он.

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      Марина Совина
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