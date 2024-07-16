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17:13, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Информацию о найме в полицию граждан Таджикистана опровергли

Представитель МВД Волк опровергла информацию о найме граждан Таджикистана
Ирина Волк

Ирина Волк . Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о найме в полицию граждан Таджикистана, которая начала распространяться в сети. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

«Распространенные в ряде Telegram-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации не соответствуют действительности», — заявила Волк.

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Незадолго до этого МВД Таджикистана разместило на своем официальном сайте объявление о наборе студентов в российские юридические университеты.

«В рамках сотрудничества между министерством внутренних дел Республики Таджикистан и министерством внутренних дел Российской Федерации министерством внутренних дел Республики Таджикистан объявляется прием абитуриентов на обучение по программам высшего профессионального образования министерства внутренних дел Российской Федерации на 2024–2025 учебный год», — говорилось в заявлении.

Через некоторое время после публикации МВД Таджикистана в сети начали распространять информацию о том, что студенты из Таджикистана после обучения якобы массово перейдут на работу в МВД РФ, неверно интерпретировав сообщение министерства.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства иностранного государства, подчеркнула представитель МВД.

В объявлении МВД Таджикистана речь идет о наборе на учебу в юридические вузы, который практикуется ежегодно. Однако в заявлении не упоминается возможность трудоустройства граждан Таджикистана в МВД России.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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