Информацию о найме в полицию граждан Таджикистана опровергли

Представитель МВД Волк опровергла информацию о найме граждан Таджикистана

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о найме в полицию граждан Таджикистана, которая начала распространяться в сети. Заявление опубликовано в ее Telegram-канале.

«Распространенные в ряде Telegram-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации не соответствуют действительности», — заявила Волк.

Незадолго до этого МВД Таджикистана разместило на своем официальном сайте объявление о наборе студентов в российские юридические университеты.

«В рамках сотрудничества между министерством внутренних дел Республики Таджикистан и министерством внутренних дел Российской Федерации министерством внутренних дел Республики Таджикистан объявляется прием абитуриентов на обучение по программам высшего профессионального образования министерства внутренних дел Российской Федерации на 2024–2025 учебный год», — говорилось в заявлении.

Через некоторое время после публикации МВД Таджикистана в сети начали распространять информацию о том, что студенты из Таджикистана после обучения якобы массово перейдут на работу в МВД РФ, неверно интерпретировав сообщение министерства.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства иностранного государства, подчеркнула представитель МВД.

В объявлении МВД Таджикистана речь идет о наборе на учебу в юридические вузы, который практикуется ежегодно. Однако в заявлении не упоминается возможность трудоустройства граждан Таджикистана в МВД России.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»