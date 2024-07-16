Волонтеры почистили советскую мозаику на остановке в Калининградской области

Волонтеры почистили советскую мозаику на остановке в российском регионе. Соответствующий пост появился на странице проекта «Наследие стен» во «Вконтакте».

Группа добровольцев решила обновить стену внутри остановки у поворота в поселок Дунаевка, который расположен недалеко от Светлогорска в Калининградской области. Под слоями краски волонтеры разглядели изображения абстрактных фигур, пловцов, волн, песчаного берега и русалки.

Авторы сообщения отметили, что работы по очищению мозаики были начаты в прошлом году. В настоящий момент выполнена лишь их часть. За летний сезон участники проекта планируют полностью привести остановку в порядок.

В ноябре прошлого года жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. При этом в качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом».