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21:51, 16 июля 2024Россия

ВСУ атаковали три российских населенных пункта

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, село Ясные Зори подверглось обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате пострадали два корпуса сельскохозяйственного предприятия.

В свою очередь, село Новопетровка подверглось атаке беспилотников. В двух домах были выбиты окна, повреждены заборы и кровля.

«Еще одним беспилотником атаковано сельхозпредприятие, располагающееся в районе города Шебекино. На территории объекта повреждены кровля и остекление офисного здания», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что среди мирных жителей пострадавших нет. Информация о последствии атак уточняется.

Ранее Гладков заявил, что из-за крайне тяжелой оперативной ситуации власти с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области. Через контрольно-пропускные пункты с представителями силовых структур смогут проезжать только взрослые мужчины в средствах защиты и на в бронированном автомобиле, оборудованном средствами радиоэлектронной борьбы.

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      Евгений Силаев
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