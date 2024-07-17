Армия США провалила проверку полусотни счетов по контрактам на помощь Украине

Пентагон: армия США провалила проверку полусотни счетов на помощь Украине

Более полусотни счетов в рамках контрактов на помощь Украине не прошли проверку в армии США. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В отчете генерального инспектора сказано, что должным образом не проверили 53 счета подрядчиков на общую сумму 20 миллионов долларов. Помимо этого, в ходе проверки были обнаружены незаконные платежи. «Ошибок можно было избежать в том случае, если бы ответственные за них сотрудники американской армии проверяли счета перед проведением оплаты», — сказано в документе.

Ранее в США заявили о планах провести чистку в спецслужбах. Дональд Трамп хочет устроить масштабную проверку в случае своего переизбрания на пост президента.