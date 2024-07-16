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12:29, 16 июля 2024Мир

В США заявили о планах провести чистку в спецслужбах

Политолог Расмуссен: Трамп хочет начать чистку в спецслужбах после переизбрания

Фото: Callaghan O'hare / Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп хочет устроить чистку в рядах спецслужб в случае своего переизбрания, однако это будет сложно осуществить. Об этом заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, передает телеканал «Пятый канал».

«Это непростая задача. Другие люди пытались это сделать и не добились успеха. Это очень сложно. Это атмосфера, с которой нужно бороться. Это потребует годы. Очевидно, что на политическое руководство он может повлиять, но под этим слоем находятся карьеристы, которые занимают очень высокие посты и пользуются влиянием», — рассказал аналитик.

Расмуссен также подчеркнул, что в период с возможной победы Трампа на выборах до его инаугурации администрация действующего президента Джо Байдена может принять ряд решений, которые он не сможет отменить. В частности, эксперт сослался на историю с высылкой российских дипломатов, которая произошла в последние недели президентства Барака Обамы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность президента. По его словам, у бывшего американского лидера есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса.

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      Максим Габриелян
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