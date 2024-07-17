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20:22, 17 июля 2024Экономика

Бизнесмен открыл картинг на парковке элитного ЖК и разозлил жильцов в российском городе

В элитном ЖК Уфы открыли картинг на месте парковки

Фото: Buncha Lim / Shutterstock / Fotodom

В одном из элитных жилых комплексов (ЖК) Уфы на месте парковки открыли картинг. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам директора картинга Александра Баранова, подземную парковку он взял в аренду у собственника, который, в свою очередь, выкупил ее у жильцов. Таким образом место, предназначаемое для парковки, стало «нежилым помещением». Кроме картинга в помещении находится склад электросамоваров.

Жителям дома такое соседство не понравилось. Им приходится парковаться на улице, а также страдать из-за постоянного срабатывания сигналов пожарной тревоги. Кроме того, из-за многочисленных ударов гоночных машин о бетонные опоры несущим конструкциям дома может быть нанесен существенный ущерб, уверены владельцы жилья. К тому же недавно на картинге произошел пожар. Жильцы подозревают, что ЧП произошло из-за массовой зарядки электросамокатов. На картинг пожаловались в Госжилстройнадзор и прокуратуру Башкортостана, проводится проверка.

Ранее строители-мигранты решили обосноваться в квартирах жилого комплекса (ЖК) «Горки Парк» в подмосковном Видном. Источник рассказал, что собственники не могут получить жилье полгода из-за живущих в их квартирах рабочих.

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      Мария Черкасова
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