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17:25, 17 июля 2024Мир

На Западе назвали угрожающее украинским F-16 российское оружие

Британский аналитик Меркурис: российская ракета Р-37 — главная угроза для F-16

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Российская ракета класса «воздух-воздух» Р-37, носителями которой являются истребители МиГ-31, представляют собой главную угрозу для многоцелевых самолетов американского производства F-16, которые Запад намерен поставить Украине. Об этом на своем авторском YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Мне кажется, что у F-16, которые получит Украина, не очень много шансов составить конкуренцию таким вот МиГ-31, оснащенным новыми радарами и ракетами», — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук также назвал российские самолеты-перехватчики МиГ-31«убийцами» F-16. Военный отметил, что МиГ-31 превосходит F-16 приблизительно в 2,6 раза по объему вооружений, которые он может носить.

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      Виктория Кондратьева
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