Подполье заявило об ударах по Орехову из-за прибытия подкреплений ВСУ

Подпольщик Лебедев: нанесены удары по Орехову из-за прибытия подкреплений ВСУ

Российские войска нанесли удары по Орехову Запорожской области и его окраинам из-за прибытия подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что город попал под огонь артиллерии. По его словам, на Украине сочли это артподготовкой. Российские силы якобы хотели, но «побоялись идти в наступление», рассказал Лебедев о мнении ВСУ. «Записали себе в перемогу, что отбили наступление российской армии», — добавил он.

Ранее координатор николаевского подполья заявил, что в запорожском селе Левадное была уничтожена установка ВСУ для запуска беспилотников. Как он утверждает, с помощью FPV-дрона были уничтожены смонтированная на пикапе установка с несколькими БПЛА и четыре оператора.