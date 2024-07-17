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13:43, 17 июля 2024Бывший СССР

В Запорожской области уничтожили установку ВСУ для запуска беспилотников

Лебедев: в Запорожской области уничтожена установка ВСУ для запуска БПЛА
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В селе Левадное Запорожской области была уничтожена установка Вооруженных сил Украины (ВСУ) для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, с помощью FPV-дрона была уничтожена смонтированная на пикапе установка с несколькими дронами и четыре оператора, занимавшихся запуском БПЛА.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал, что российские военные нанесли удар по крупному скоплению ВСУ в подконтрольном Украине селе Марфополе, находящемся восточнее города Гуляйполе в Запорожской области.

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