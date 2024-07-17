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17:05, 17 июля 2024Россия

Россиянин попал в больницу после обстрела ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, ранения получил один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, ранения получил один мирный житель, ему оказывается вся необходимая помощь.

При обстреле повреждения получили семь частных домовладений, осколки также посекли четыре автомобиля. Одно транспортное средство уничтожено прямым попаданием снаряда.

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Накануне стало известно, что с 23 июля власти Белгородской области, регулярно обстреливаемой со стороны ВСУ, ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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