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17:54, 17 июля 2024Россия

Россиянка изнасиловала сына в наказание за приставания к брату

Жительница ЯНАО изнасиловала сына в наказание за домогательства до брата

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изнасиловала 12-летнего сына в наказание за домогательства другого ребенка женщины. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, мать надругалась над ребенком после того, как застала старшего сына целующим младшего. Baza утверждает, что после приставания 12-летний ребенок был изнасилован двумя фаллоимитаторами, и все это время в соседней комнате находился его 8-летний брат — тот якобы слышал крики «мама, мне больно». Затем, по сообщению Baza, мать выгнала старшего сына к своей подруге, выпила полбутылки водки, вернула сына назад и вновь сексуально надругалась над ним — заставила смотреть порноролик и мастурбировать на манекен.

О случившемся полиции рассказала подруга подозреваемой.

Утверждается, что семья считалась неблагополучной — мать и старший сын были на учете в полиции. Портал сообщает, что факту надругательства возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 16 июля, сообщалось, что в Тарумовском районе Дагестана 16-летний подросток надругался над младшим братом.

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      Марк Леонов
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