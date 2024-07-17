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11:53, 17 июля 2024Россия

В Генштабе увидели предпосылки для завершения СВО в 2024 году

Алаудинов: есть предпосылки для завершения СВО в 2024 году
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024 году есть все предпосылки. Такое мнение высказал замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире Первого канала. Слова генерала передает ТАСС.

Алаудинов заявил, что, о скором завершении боевых действий свидетельствуют успешные действия российских войск на линии боевого соприкосновения.

Офицер подтвердил ранее озвученный им прогноз о сроках завершения спецоперации о объяснил причину своей уверенности. «У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», — сказал он.

При этом Алаудинов не стал ставить ход боевых действий в зависимость от действий политиков, которые могут повлиять на развитие событий. «Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога», — заявил он.

В начале июля Алаудинов назвал возможным сроком завершения СВО осень 2024 года. Он подчеркнул, что понимание этого есть и в Киеве.

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      Алан Босиков
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