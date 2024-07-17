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17:58, 17 июля 2024Экономика

В России призвали запустить расчеты в криптовалюте

Чиханчин: необходимо запустить легальный механизм расчетов в криптовалюте

Фото: frimufilms / freepik

В России необходимо запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что расчеты в криптовалюте стали потребностью российского бизнеса на фоне санкционных ограничений. По словам Чиханчина, компаниям необходимо выходить на внешний рынок, и в текущих условиях не всегда можно решить вопрос платежей «стандартными путями, которые есть».

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При этом глава Росфинмониторинга призвал помнить, что существует ряд потенциальных проблем с такими расчетами. Так, в разных странах действуют разные регулятивные нормы в отношении криптовалютных платежей, и проведение трансакций через ряд государств может быть более рискованным.

Чиханчин рассказал, что сейчас в России банками тестируется «Прозрачный блокчейн» — продукт, который позволяет отследить всю цепочку движения цифровых валют. Он предложил законодательно обязать обменники взаимодействовать с властями. Это поможет оперативно обнаружить и приостановить операции, имеющие характер преступных, добавил глава ведомства.

В апреле статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил, что в РФ зафиксирован рост подозрительных операций в криптовалюте. Он отметил, что такая тенденция прослеживается на фоне увеличения общего объема операций «квартал от квартала, год от года». Негляд также подчеркнул высокий риск использования криптовалюты в преступных целях, в первую очередь — для наркорасчетов.

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