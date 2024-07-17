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17:56, 17 июля 2024Мир

В США заявили о принятии Байдена донорами Демократической партии

NYT: доноры Демократической партии начинают мириться с Байденом

Фото: Tom Brenner / Reuters

Крупные доноры Демократической партии начинают мириться с тем фактом, что действующий американский лидер Джо Байден остается кандидатом на пост президента США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Несмотря на все свои богатства и амбиции, многие спонсоры Демократической партии и их советники с большими деньгами смирились с мыслью, что их влияние довольно ограничено, и стараются не быть наивными», — отмечается в материале издания.

При этом крупные спонсоры начинают опасаться того, что Байден все более критикует американские элиты в своих предвыборных выступлениях. По их мнению, дальнейший конфликт с президентом лишь негативно скажется на их положении и может нести репутационные риски.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что демократы досрочно изберут Байдена кандидатом на пост главы государства за несколько недель до партийного съезда, чтобы на нем не случилось «бунта». Голосование будет проведено в дистанционном формате, чтобы превратить конвент Демократической партии в формальность.

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      Максим Габриелян
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