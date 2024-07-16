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16:33, 16 июля 2024Мир

В Демпартии нашли способ подавить бунт против Байдена

Axios: Байден досрочно станет кандидатом в президенты из-за «бунта» демократов
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Erin Schaff / Pool / Reuters

Демократы досрочно изберут президента США Джо Байдена кандидатом на пост главы государства за несколько недель до партийного съезда, чтобы на нем не случилось «бунта». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Как только Байден получит голоса большинства из почти 4000 делегатов, сместить его с вершины президентского списка Демократической партии станет чрезвычайно сложно», — отмечают авторы материала.

При этом сам Байден и его окружение возмущено обсуждениями о его замене на другого кандидата. Американский лидер утверждает, что его выдвижение нельзя оспаривать, так как его поддержали 14 миллионов американцев по итогам праймериз.

Ранее стало известно, что демократы виртуально определят кандидата на выборы президента США в ходе голосования, которое пройдет с 29 июля по 5 августа, что сделает дальнейший съезд партии формальностью. Досрочное голосование должно окончательно свести к минимуму критику Байдена как претендента.

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      Максим Габриелян
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