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15:44, 16 июля 2024Мир

Демократы виртуально определят своего кандидата на выборы президента США

Axios: демократы виртуально определят кандидата на выборы президента США

Фото: Megan Jelinger / Reuters

Демократы виртуально определят кандидата на выборы президента США в ходе голосования, которое пройдет с 29 июля по 5 августа, что сделает дальнейший съезд партии формальностью. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Мы с нетерпением ждем выдвижения Джо Байдена посредством виртуального голосования и торжественного празднования этого события в Чикаго в августе вместе с 99 процентами делегатов, которые поддерживают кандидатуру Байдена-Харрис», — приводит портал слова председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисон.

Согласно устоявшейся традиции, предварительное голосование за кандидата перед партийным съездом автоматически приводит к его официальной номинации. Таким образом команда Байдена хочет ускорить его окончательное выдвижение, чтобы свести на нет тех, кто выступает за его замену на другого кандидата.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки из-за того, что он прислушивается к узкому кругу своих советников, которые не держат его в курсе событий. В частности, он не доверяет результатам последних опросов населения США, согласно которым его оппонент Дональд Трамп опережает по уровню поддержки.

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      Максим Габриелян
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