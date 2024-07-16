В США заявили о незнании Байденом хода предвыборной гонки

WP: советники Байдена плохо информируют его о ходе предвыборной гонки

Президент США Джо Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки из-за того, что он прислушивается к узкому кругу своих советников, которые не вводят его в курс событий. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Демократы-конгрессмены и политтехнологи, которые работают над переизбранием Байдена, в последние дни стали чаще выражать опасения, что он прислушивается лишь к узкому кругу советников, которые ограничивают объем получаемой им информации. Он не знает всю правду», — передает газета.

В частности, издание отмечает, что Байден не доверяет результатам последних опросов населения США, согласно которым его политический оппонент Дональд Трамп опережает его по уровню поддержки.

Ранее Джо Байден в интервью NBC News заявил, что готов к новым дебатам с Дональдом Трампом в сентябре. Также он заявил, что не собирается выходить из предвыборной гонки.