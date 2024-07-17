Японцы два года покупали российский лосось под видом местного

Kyodo: в Японии два года продавали лосось из РФ под видом продукции с Хоккайдо

В Японии почти два года продавали российский лосось под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Об этом со ссыокой на агентство Kyodo пишет ТАСС.

Рыбой из РФ торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. Нарушения были выявлены Региональным управлением по сельскому хозяйству страны в четырех торговых точках.

За период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было куплено почти 8 тысяч упаковок лосося российского происхождения с неверной маркировкой. Компании предписано срочно изменить маркировку товара, информация о каких-либо штрафах, наложенных за нарушение на Yamanaka, не приводится.

Фирма уже принесла извинения потребителям и пообещала, что подобная ситуация больше не повторится. В компании объяснили ошибку с маркировкой недостаточно эффективным оповещением магазинов о смене поставщиков рыбы с японских на российских. Отмечается, что в Японии в ряде случаев местные продукты ценятся покупателями больше, чем импортные, и могут стоить дороже.

Ранее американские сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз призвали запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства. Данные документы необходимы для экспорта продукции в Евросоюз.