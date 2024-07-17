Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:59, 17 июля 2024Экономика

Японцы два года покупали российский лосось под видом местного

Kyodo: в Японии два года продавали лосось из РФ под видом продукции с Хоккайдо

Фото: Vassamon Anansukkasem / Shutterstock / Fotodom

В Японии почти два года продавали российский лосось под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Об этом со ссыокой на агентство Kyodo пишет ТАСС.

Рыбой из РФ торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. Нарушения были выявлены Региональным управлением по сельскому хозяйству страны в четырех торговых точках.

За период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было куплено почти 8 тысяч упаковок лосося российского происхождения с неверной маркировкой. Компании предписано срочно изменить маркировку товара, информация о каких-либо штрафах, наложенных за нарушение на Yamanaka, не приводится.

Материалы по теме:
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
В мире стремительно исчезают пчелы.Почему это может привести к глобальному кризису?
8 июля 2024
Рыбный день. Кто контролирует рыбный промысел в Северном бассейне?
Рыбный день.Кто контролирует рыбный промысел в Северном бассейне?
16 февраля 2024

Фирма уже принесла извинения потребителям и пообещала, что подобная ситуация больше не повторится. В компании объяснили ошибку с маркировкой недостаточно эффективным оповещением магазинов о смене поставщиков рыбы с японских на российских. Отмечается, что в Японии в ряде случаев местные продукты ценятся покупателями больше, чем импортные, и могут стоить дороже.

Ранее американские сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз призвали запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства. Данные документы необходимы для экспорта продукции в Евросоюз.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития онкологии виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

      Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

      Экс-полковник СБУ анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше