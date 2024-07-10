В США призвали запретить экомаркировку для российской рыбы

Сенаторы США призвали запретить РФ международную экомаркировку MSC для рыбы

Американские сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз призвали запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства. Соответствующее письмо они направили гендиректору Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) Руперту Хоусу, пишет РБК со ссылкой на документ.

Данные сертификаты необходимы для экспорта в Евросоюз. В частности, сенаторы требуют «принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC» для всей рыбы и морепродуктов, выловленных в России. Салливан и Коллинз также указали на «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем». По их оценке, более 80 процентов рыбы и морепродуктов, экспортируемых Россией, проходят переработку в Китае, а затем поставляются в другие страны. Сенаторы убеждены, что российские сертификаты MSC способствуют этой торговле.

В декабре 2023 года Минфин США ввел запрет на импорт лосося, трески и краба из России. Как уточнили в ведомстве, санкции распространятся также на продукты, которые были полностью или частично получены из российской рыбы.

