Создатели российского софта попросили запретить конкурентов в вузах

НОТИМ попросило запретить иностранный софт в вузах при обучении строителей

Ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) попросила запретить российским вузам и колледжам использовать иностранное программное обеспечение (ПО) при обучении на строителей, чтобы они активнее переходили на российское, сообщает РБК.

Письмо с инициативой передано вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою. В ассоциации, объединяющей главных разработчиков софта для строительного комплекса, заказчиков, застройщиков и других представителей отрасли, его отправление подтвердили, в свою очередь, в Минцифры подтвердили его получение.

Президент НОТИВ Михаил Викторов заверил, что в Москве большинство учреждений уже перешли на российское ПО, однако в регионах часто студентов обучают профессии на продуктах конкурентов. По его мнению, изучать иностранных софт можно было бы разве что факультативно.

Среди вузов, перешедших на отечественный софт, Викторов назвал Московский государственный строительный университет, МИТУ-МАСИ, СпбГАСУ, МГТУ имени Баумана. Директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин объяснил, что все остальные пользуются продуктами мирового лидера Autodesk.