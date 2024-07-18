Момент столкновения «Ласточки» с автомобилем в российском регионе попал на видео

Момент столкновения скоростного поезда с авто в Ленобласти попал на видео

Момент столкновения скоростного поезда «Ласточка» с автомобилем в Ленинградской области, в результате которого не удалось спасти четырех человек, среди которых были двое детей, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал 78.ru.

На представленном видеоролике видно, как машина въезжает на переезд в российском регионе, при этом у водителя не было помех для того, чтобы увидеть приближающийся поезд — а переезд был регулируемым.

Позже удалось установить, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако для остановки железнодорожного состава оставалось слишком мало времени и расстояния.

О происшествии в Ленобласти стало известно 17 июля. Все случилось на железнодорожном переезде станции «Дивенская». На место происшествия прибыли для установления обстоятельств ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.