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09:03, 18 июля 2024Россия

Момент столкновения «Ласточки» с автомобилем в российском регионе попал на видео

Момент столкновения скоростного поезда с авто в Ленобласти попал на видео

Момент столкновения скоростного поезда «Ласточка» с автомобилем в Ленинградской области, в результате которого не удалось спасти четырех человек, среди которых были двое детей, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал 78.ru.

На представленном видеоролике видно, как машина въезжает на переезд в российском регионе, при этом у водителя не было помех для того, чтобы увидеть приближающийся поезд — а переезд был регулируемым.

Позже удалось установить, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако для остановки железнодорожного состава оставалось слишком мало времени и расстояния.

О происшествии в Ленобласти стало известно 17 июля. Все случилось на железнодорожном переезде станции «Дивенская». На место происшествия прибыли для установления обстоятельств ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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