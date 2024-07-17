Поезд протаранил авто с двумя взрослыми и двумя детьми в российском регионе

В Ленобласти поезд протаранил выехавший на переезд автомобиль с четырьмя людьми

В Ленинградской области поезд протаранил выехавший на переезд автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного органа, машинист поезда пытался затормозить перед машиной, но не успел и врезался в нее. «На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин», — сообщили в прокуратуре.

По информации РЕН ТВ, в автомобиле находились четыре человека, двое из которых — дети. Сообщается, что никого из находившихся в машине спасти не удалось.

Аналогичная трагедия произошла в конце мая в Дагестане. Тогда жертвами аварии стали три человека.