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10:08, 30 мая 2024Россия

В России грузовой поезд протаранил выехавшую на переезд легковушку с людьми

В Дагестане поезд протаранил автомобиль, троих человек спасти не удалось.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Дагестане железнодорожный состав протаранил автомобиль с находившимися в нем людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По предварительным данным, рано утром легковушка выехала на переезд между станциями Ачи и Манас. Увидев препятствие на пути следования поезда, машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения ему не удалось.

Троих человек спасти не удалось.

Ранее в Дагестане машинист из кабины снял видео, на котором поезд под его управлением сбивает девушку. На кадрах слышен гудок и громкий крик мужчины. В это время россиянка продолжает идти по железной дороге. Она скрывается под лобовым стеклом поезда, затем слышен звук удара.

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      Алан Босиков
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